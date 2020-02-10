بسبب مكافحة الدوام.. إنسحاب طلبة كليات الطب والقانون وذوي المهن الصحية من ساحة الحبوبي

2020/02/10 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار شهدت ذي قار، صباح اليوم الاثنين، حملة كبيرة ضد الجامعات من قبل مجاميع مكافحة الدوام، سيما بعد إنتظام دوام الطلبة فيها، وهو ما اثار إستياء المواطنين والطلبة والاساتذة بشكل عام مما يجري من أحداث في المدينة.بدأت جولة تلك المجاميع في صباح اليوم، حينما توجهت مجاميع منهم الى كلية مزايا الأهلية […]

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