القبض على مسؤول ’’الدفاع الجوي’’ لداعش شرق الموصل

2020/02/10 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، الاثنين (10 شباط 2020)، القبض على مسؤول ...





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