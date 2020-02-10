بعد تحذير السفارة الاميركية,, نائب بالفتح يكشف موقع التظاهرة المرتقبة ببغداد ويوضح الهدف منها

2020/02/10 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن تحالف الفتح، عباس شعيل الزاملي، الاثنين (10 شباط 2020)، على تحذير السفارة الامريكية ا...





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