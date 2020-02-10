2020/02/10 | 16:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يهاجم مركز مراقبة تركي وانقرة تعد لعملية عسكرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 قتلى اتراك بهجوم للجيش السوري وانقرة تعد لعملية عسكرية بشمال سوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 قتلى اتراك بهجوم للجيش السوري وانقرة تعد لعملية عسكرية بشمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).