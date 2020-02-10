واشنطن تستثني كوردستان من تنبيه

2020/02/10 | 16:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تنطلق مظاهرات ونشاطات ومواكب واسعة النطاق في بغداد بحسب السفارة الامريكية

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