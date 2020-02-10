مقتل 5 جنود اتراك بهجوم على مركز مراقبة شمالي سوريا

2020/02/10 | 16:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 5 جنود أتراك إثر هجوم على مركز مراقبة شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان" قتل 5 جنود أتراك في هجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا.

وأضافت الوزارة التركية، أن القوات التركية ردت على الهجوم السوري.

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