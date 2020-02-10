قائد إيراني: لا ننوي مهاجمة أحد وهدفنا إرساء الأمن في بلادنا

2020/02/10 | 16:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، عزيز نصير زادة، اليوم الاثنين، أن إيران لا تنوي مهاجمة أي بلد، ولكن سلاح الجو سيردّ بقوة على أي اعتداء إرهابي، حسب قوله.

وقال زادة، في حديث له، خلال اجتماع مع ممثلي الملحقات العسكرية للدول الأجنبية المعتمدة في إيران، والذي عقد بمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة في إيران: إن "إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد".

وأضاف ان "القوات الجوية لجمهورية إيران الإسلامية في هويتها الجديدة بعد الثورة الإسلامية وطرد المستشارين العسكريين الأجانب والتغلب على العقوبات القاسية، قامت بتحديث جميع أسطول الطيران بمساعدة متخصصين تقنيين محليين، بما في ذلك تحسين الطائرات وصيانتها، وجاءت هذه الإجراءات بهدف إرساء الأمن لجمهورية إيران الإسلامية".

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