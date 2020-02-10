مقتل 5 جنود أتراك بهجوم على موقع للمراقبة في شمال غربي سوريا

2020/02/10 | 16:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل خمسة جنود من الجيش التركي بهجوم للقوات الحكومة السورية على ثكنة عسكرية في إدلب.وذكرت الوزارة أن القوات السورية هاجمت موقعا عسكريا تركيا في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما اسفر عن مقتل خمسة جنود.فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك قولهم، إن القوات التركية سترد بعد الهجوم على تفتناز، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرا بعد تقدم القوات الحكومية السورية في المنطقة.

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