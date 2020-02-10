بعد فوزه بالأوسكار.. هكذا احنفل واكين فينيكس وصديقته بالجائزة

2020/02/10 | 16:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أحدث الممثل الأمريكي، واكين فينيكس وصديقته الممثلة روني مارا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق قليلة من فوزه بجائزة الاوسكار العالمية، بطريقة احتفاله البسيطة والعفوية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل، اللقطة العفوية من احتفال فينيكس مع صديقته، بالأوسكار، إذ اكتفيا بالجلوس على السلم، وبينهما الجائزة، وتناولا شطائر برغر نباتية.

وعبر العديد من مرتادي شبكة الإنترنت حول العالم، عن انبهارهم وإعجابهم بالصورة، لما تحمله من عفوية شديدة بين واكين فينيكس وصديقته، وتفضيلهما الاحتفال بهذه الطريقة، بعيدا عن الحفلات المبهرة وضجيج وسائل الإعلام.

وغرد البعض على الصورة: "احصلوا على شريك عمر يمنحكم غرضا للحياة".

وهذه هي أول جائزة أوسكار يفوز واكين فينيكس بها، طوال مشواره الفني، بعدما ترشح لها 3 مرات.

وحاز فينيكس على أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن دوره في فيلم "الجوكر"، وهو المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، ويستعرض جذور أشهر شرير في القصص المصورة "الجوكر"، وتحوله من كوميديان يتعرض لإحباطات وإهانات إلى "أمير الجريمة المهرج".

كما حاز فيلم "الجوكر" في الحفل، على جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية.

وأقيم حفل جوائز الأوسكار الـ92، أمس الأحد، على مسرح "دولبي"، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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