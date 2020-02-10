تايوان تعترض طائرات صينية لليوم الثاني على التوالي

2020/02/10 | 16:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أرسل سلاح الجو التايواني، اليوم الاثنين، طائرات لاعتراض مقاتلات صينية اقتربت من الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي أخذ فيه التوتر بين الجانبين بعدا عسكريا ربما يكون خطيرا.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن "المقاتلات الصينية، التي ترافق قاذفات قنابل من طراز إتش-6، عبرت لفترة وجيزة خط المنتصف غير الرسمي في مضيق تايوان الفاصل بين الجانبين مما دفع القوات الجوية للمسارعة باعتراضها وإطلاق تحذيرات لفظية لها بضرورة المغادرة".

وأضافت أن "الطائرات الصينية انسحبت إلى الجانب الغربي من الخط الفاصل بعد ذلك دون أن تحدد طراز المقاتلات".

وأشارت الوزارة إلى أن "القاذفات كانت في مهمة تدريب في المحيط الهادي وعبرت قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين، ونشرت الوزارة صورة لمقاتلة تايوانية من طراز إف-16 وهي ترافق إحدى قاذفات إتش-6".

وتُنفذ الصين ما تطلق عليه تدريبات "تطويق الجزيرة" بشكل متقطع منذ 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إينج وين السلطة.



وتعتقد بكين أن تساي، التي أعيد انتخابها الشهر الماضي، تريد المضي قدما باتجاه استقلال الجزيرة رسميا.

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