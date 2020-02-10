وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [11]

2020/02/10 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (25)قراءة الطبري [839- 923م] في (الغرانيق) والجنّ وما إليها..[كلّما ضعف النصّ، زادت العنعنة]- محمد باقر الصدر [1935- 1980م] حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن قيس، قالا: جلس الرسول في نادٍ من أندية قريش كثير أهله؛ فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه.فجاءه: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)؛ ......

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