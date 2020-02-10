علي سيريني - نصيحة لوجه الله للقطريين ومنهم للخليجيين والعرب

2020/02/10 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_سيريني المواجهة الإعلامية بين دول الخليج، وبين الدول العربية المصطفة في جبهات متقابلة ومتخاصمة، تشبه مواجهات الصبيان أثناء فورة غضبهم، لا يبقون ولا يذرون شيئا، حيث ينغمسون في الوصول إلى النصر وتحطيم الآخر.فضلا عن الصبيان الغاضبين، فإن الشعوب البدائية أيضا تشترك في هذه الخصلة.فربما كلمة واحدة تؤدي إلى حرب دموية يفنى فيها خلق عظيم.وقد يكون الشاعر الأموي نصر بن سيّار محقا في تصويره لهذه الحالة النفسية لل......

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