2020/02/10 | 16:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعتبر زعيم “ائتلاف الوطنية” #أياد_علاوي، اليوم الاثنين، تصريحات مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي انتهاكاً لسيادة #العراق، فيما عبر عن استغرابه من صمت المسؤولين العراقيين لعدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: مستشار خامنئي ينتهك سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: مستشار خامنئي ينتهك سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).