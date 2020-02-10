واشنطن توافق على تمديد ”استثناء العراق“ لاستيراد الطاقة من إيران

2020/02/10 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولان بالحكومة العراقية اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح له باستيراد الطاقة من إيران، بما في ذلك الغاز.ولم يذكرا أجل التمديد الجديد.كانت واشنطن قد مددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة مرات من قبل، لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية وذلك لفترات بلغت 90 يوما و120 يوما.

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