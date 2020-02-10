تحذير من السفارة الأميركية حول تظاهرات متوقعة في بغداد

2020/02/10 | 16:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذرت السفارة الاميركية في بغداد، الاثنين، رعاياها ومواطنيها في العراق، من تظاهرات وفعاليات متوقعة في ...

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