2020/02/10 | 16:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من الإطاحة بمسؤول "الدفاع الجوي" في تنظيم داعش الإرهابي، ابان سيطرة التنظيم على محافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "عملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ قيادة عمليات نينوى، أسهمت بالقبض على الإرهابي المطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".وبينت أنه "بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار والتمكن من محاصرته والقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل".وأوضحت أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الدفاع الجوي لداعش قبل التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمسؤول "الدفاع الجوي" لداعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمسؤول "الدفاع الجوي" لداعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).