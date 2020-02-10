بالصور.. متظاهرو بابل يتحدون موجة الصقيع ويواصلون الاعتصام

2020/02/10 | 16:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادواصل متظاهرو محافظة بابل، اليوم الاثنين، تواجدهم في ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة، متحدين موجة الصقيع التي تجتاح البلاد، والتي بحسب توقعات الطقس ستشهد تساقطاً للثلوج في عدة محافظات من بينها بابل.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المعتصمين وسط مدينة الحلة استعانوا بالأغطية لمواجهة موجة الصقيع التي بدأت بوادرها منذ ساعات الفجر الأولى، ورغم ذلك ما زالوا يتجولون في الساحة ولم يعتصموا داخل الخيم.

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