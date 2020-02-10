2020/02/10 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت : 65 حالة احتيال مصرفي منذ بداية 2020 المستقلة /اكتشفت الجهات الرقابية والمصرفية بالكويت 65 حالة احتيال مصرفي، منذ بداية العام الجاري فقط، تصل قيمتها إلى نحو 68 مليون دولار.وقالت مصادر مصرفية في الكويت، إنه يتم حالياً التحقيق في جميع هذه الحالات، وأخذ شهادات الضحايا للوصول إلى المحتالين.وتمت عمليات الاحتيال على […]

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