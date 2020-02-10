شاهد: انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب في الكرادة.. والأسباب “مجهولة”

2020/02/10 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لفت انتباه المواطنين من سكنة الكرادة، انتشار مكثف لاليات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة الكراد، فيما تساءل عدد من المغردين الذين سجلوا مشاهداتهم، عن سبب تواجد هذه القوة منذ يوم أمس.ورصدت “يس عراق”، تغريدات عديدة، اكدت وجود انتشار لاليات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة الكرادة، متسائلة عن سبب هذا الانتشار.واظهر […]

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