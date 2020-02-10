2020/02/10 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : قتلى وجرحى بتفجير “مفخخة” في عفرين شمال سوريا المستقلة / قتل 9 مدنيين، وأصيب آخرون، الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال سوريا.وقالت قناة “تي آر تي”، إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة عفرين الواقعة ضمن منطقة عملية “غصن الزيتون” التركية.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع على طريق […]

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