2020/02/10 | 16:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الديوانية تعلن قرب المباشرة بإكمال المستشفى الأسترالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية تعلن قرب المباشرة بإكمال المستشفى الأسترالي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية تعلن قرب المباشرة بإكمال المستشفى الأسترالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).