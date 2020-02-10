2020/02/10 | 17:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: الصواريخ الإيرانية لن تستخدم ضد دول الجوار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الصواريخ الإيرانية لن تستخدم ضد دول الجوار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: الصواريخ الإيرانية لن تستخدم ضد دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).