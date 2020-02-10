فيديو.. الجيش السوري يحاصر نقاط مراقبة تركية

2020/02/10 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حاصر الجيش السوري 8 نقاط مراقبة تتمركز فيها القوات التركية في محافظتي إدلب وحلب شمال شرق البلاد.ويظهر في الفيديو أحد العسكريين السوريين حيث يقول إن هذه النقاط محاصرة بالكامل، من قبل الجيش السوري منذ بدء العملية العسكرية لها.وقال إن هناك محاولة تركية للانسحاب باتجاه مطار تفتناز.يأتي هذا بعد ان نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك في هجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا.وذكرت رويترز ان القوات التركية ردت على الهجوم، الذي ايضا باصابة 5 جنود اتراك.وكان المرصد السوري قد أكد في وقت سابق أن الجيش التركي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة ضد القوات السورية بعد نشر آلاف الجنود والآليات في ريفي إدلب وحلب خلال الأيام الماضية.وكانت أنقرة قد هددت مؤخراً بالرد على أي تهديدات تطال نقاطها العسكرية في سوريا.

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