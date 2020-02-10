تركيا تعلن عن إستئناف المشاورات مع روسيا بشأن إدلب

2020/02/10 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات نقلت وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، أن المشاورات بين تركيا وروسيا، بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ستستأنف في الساعات المقبلة في أنقرة.ويرأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال، والوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.هذا وأكد مصدر عسكري […]

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