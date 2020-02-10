2020/02/10 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم من أنتاج الرئيس أوباما يحصد الـ”أوسكار” المستقلة / حقق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إنجازا كبيرا في أول تجربة فنية له، إذ نال فيلم من إنتاجه جائزة “الأوسكار” عن فئة الأفلام الوثائقية.وتعاون أوباما في إنتاج فيلم “المصنع الأمريكي” (American Factory) مع شبكة “نتفليكس”، وأخرجه كل من “جوليا ريتشيرت” و”ستيفن بونار”.ويسرد العمل السينمائي […]

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