مقتل جنود أتراك بهجوم للجيش السوري بإدلب.. وأنقرة ترد

2020/02/10 | 17:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قتل 5 جنود أتراك في هجوم للجيش السوري على نقطة مراقبة لهم في ريف إدلب شمالي سوريا، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية تركية، الاثنين.

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