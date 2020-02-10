2020/02/10 | 17:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الصناعة والمعادن ،اليوم الاثنين، أن لديها القدرة على إنتاج المعدات العسكرية بمواصفات عالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: لدينا القدرة على إنتاج المعدات العسكرية بمواصفات عالية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: لدينا القدرة على إنتاج المعدات العسكرية بمواصفات عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).