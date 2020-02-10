صالح العراقي: هذه رؤيتنا لمسألة الاختلاط في التظاهرات.. لا تخلطوا الأوراق!

2020/02/10 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

صالح محمد العراقي

الحَجنعم الحج (مختلط)بيد انه يتسم بما يلي:اولاً: انه طاعة لله. ثانياً: انه نُسك. ثالثًا: ان المرأة تكون فيه محجبة ومستورة. رابعاً: انه لايام معدودة. خامسا: يُقصد فيه (بيت الرب) أو (رب البيت). سادساً : الاختلاط في اداء المناسك فقط لا في المبيت. سابعاً : قال تعالى: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّـهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏ وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ)ثامناً : حِج بيت الله الحرام يحتاج الى توفيق الهي سماوي لا يناله من هب ودب ولا سيما ما كان على اكمل وجه. تاسعاً : من اخطأ او أساء عمداً او حتى سهواً في الحج فإن له عقوبة خاصة به كالكفارة والقضاء وما شاكل ذلك. عاشراً : الحج يقصد فيه الطاعة ولا يراد منه اولاً وبالذات اختلاط الجنسين والرقص والكلام الفحش والتعري والسفور وتعاطي المحرمات والممنوعات. حادي عشر: قال تعالى: (وَ لِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ {اسْتَطاعَ} إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)، ولا اكراه في الحج. ثاني عشر: قد يكون النهي في (العبادة) مبطل لها..



فان فعل محرماً اثناء الحج فقد يقال ببطلان الحج.ثالث عشر: شعار الحج: لبيك اللهم لبيك

نعمالتظاهرات مختلطةبيد انها كادت تتسم ب:1- انها معصية او لا تخلو من ذلك. 2- انها لهو ولعب. 3- ان بعض النساء فيها بلا حجاب ولا ورع. 4- انها من دون نهاية لانها تكاد تكون صراعاً سياسياً . 5- حسب الظاهر ان ما يقصده الكثير من المتظاهرين والمتظاهرات هو التمرد على الدين والاعراف الاجتماعية السائدة. 6- الاختلاط اثناء التظاهر مسكوت عنه حاليا، بيد ان ما نُهي عنه هو الاختلاط في الخيام والمبيت فيها. 7- كثر فيها الرفث والفسوق والعصيان. 8- صار الكثير من رواد التظاهرة ممن هب ودب..



ولا اضيف. 9- من اساء في التظاهرات بحرق او صلب او ما شاكل ذلك يكون بمأمن عن العقوبة. 10- من الممكن القول ان الغاء مظاهر الاختلاط والسفور والتعاطي للممنوعات والمحرمات سيكون منفرا لحضور البعض للمظاهرات. 11- بات الاجبار على حضور الاحتجاجات لا سيما الإضراب امر لا يُنكر. 12- ان التظاهر من اجل الاصلاح (عبادة) لان (حب الوطن من الايمان) ومعه فلا يمكن اجتماع العبادة مع الاثم والحرام بل هو مبطل لتلك العبادة.13- يا ترى ما هي شعارات التظاهرات!!؟

فلا تخلطوا الاوراق..



فالتظاهرة الحالية باتت تفترق افتراقا واضحا عن الحج كما ان شعاراتها باتت تبتعد ابتعاداً جلياً عن شعارات الطف وسيدهاانتهى...



او لعل للكلام تتمة والله العالم. صالح محمد العراقي

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