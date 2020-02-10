عضو بصادقون: من يغلق الجامعات والمدارس جماعات تخريبية ويجب على القوات الأمنية التصدي لها

2020/02/10 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو كتلة صادقون النائب نعيم العبودي، الاثنين (10 شباط 2020)، مغلقي الجامعات والمدارس بـ "الجماعات التخريبية"، فيما دعا القوات الأمنية الى التصدي لهم.

وذكر العبودي في تغريدة له على تويتر، "لا يوجد وصف للمجاميع التي تغلق الجامعات والمدارس بالتهديد سوى إنها مجاميع تخريبية وليس لها أي علاقة بأي إحتجاج سلمي".

وأضاف، أنه "لا بد للأجهزة الأمنية التصدي لهذه الزمر التي تعبث بأمن محافظاتنا، وعلى عشائرنا الكريمة وشبابنا الواعي مؤازرة قواتنا الأمنية لبسط الأمن والقانون".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن متظاهرين قاموا باغلاق كلية الطب في جامعة ذي قار بمدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " عناصر من ما يعرف بـ (فوج مكافحة الدوام)، أقدموا على غلق كلية الطب في الناصرية"، مشيراً إلى أن "هذه العناصر أجبرت الموظفين والطلبة على الخروج من الكلية".

وأضاف، أن "متظاهرين قاموا أيضاً باغلاق كلية مزايا الجامعة الأهلية في مدينة الناصرية".

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صالح محمد العراقي

الحَج

نعم الحج (مختلط)

بيد انه يتسم بما يلي:

اولاً: انه طاعة لله.

ثانياً: انه نُسك.

ثالثًا: ان المرأة تكون فيه محجبة ومستورة.

رابعاً: انه لايام معدودة.

خامسا: يُقصد فيه (بيت ال

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