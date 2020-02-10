2020/02/10 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابيـة لـ/ نينـا / : العطلة التشريعيـة امر دستوري ومجلس النواب ملتزم بتشريع القوانين المهمـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابيـة لـ/ نينـا / : العطلة التشريعيـة امر دستوري ومجلس النواب ملتزم بتشريع القوانين المهمـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابيـة لـ/ نينـا / : العطلة التشريعيـة امر دستوري ومجلس النواب ملتزم بتشريع القوانين المهمـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).