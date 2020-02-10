السفارة الأميركية تحذر مواطنيها من السفر الى العراق!

2020/02/10 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، المواطنين الامريكيين من السفر الى العراق.

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