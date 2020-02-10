نائب عن صادقون يدعو القوات الامنية الى التصدي للمجاميع التخريبية التي تغلق المدراس والجامعات

2020/02/10 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الاثنين، القوات الامنية الى التصدي للمجاميع التخريبية التي تغلق الجامعات والمدارس وعلى شبابنا مؤازرة قواتنا الامنية.وقال العبودي في تغريدة له على تويتر، تابعتها”العهد نيوز” انه”لا يوجد وصف للمجاميع التي تغلق الجامعات والمدارس بالتهديد سوى إنها مجاميع تخريبية وليس لها أي علاقة بأي […]

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