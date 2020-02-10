مقتل 5 جنود أتراك شمال سوريا


مقتل 5 جنود أتراك شمال سوريا
2020/02/10 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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