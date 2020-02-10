بالتفاصيل.. سيناريوهات محتملة لكابينة محمد توفيق علاوي

2020/02/10 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تترقب البلاد تشكيل الحكومة المؤقتة، اذ يفرض الدستور إعلان الكابينة الوزارية خلال مدة اقصاها 30 ...

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