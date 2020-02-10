2020/02/10 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. سيناريوهات محتملة لكابينة محمد توفيق علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
تترقب البلاد تشكيل الحكومة المؤقتة، اذ يفرض الدستور إعلان الكابينة الوزارية خلال مدة اقصاها 30 ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. سيناريوهات محتملة لكابينة محمد توفيق علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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