الجوية ونفط ميسان يتعادلان وديا

2020/02/10 | 17:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعادل ناديا القوة الجوية ونفط ميسان، اليوم الاثنين بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وانتهى الشوط الاول من اللقاء سلبيا بين الفريقين.

وسجل للصقور امجد راضي، ولنفط ميسان ستار جبار، من ضربة جزاء.

وسيلعب الفريقان مباراتهما الاولى في دوري الكرة مع بعضهما على أديم ملعب الشعب.

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