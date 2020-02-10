بالصورة.. الثلوج تغطي ملعب اربيل قبل مباراة الشرطة والاستقلال

2020/02/10 | 17:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

غطت الثلوج ملعب فرانسو حريري، في أربيل، قبل ساعة من لقاء الشرطة والاستقلال الايراني اليوم الاثنين.

ولم يعلن الى الآن عن إقامة المباراة أو تأجيلها بسبب حالة الطقس.

واختار الشرطة ملعب فرانسو حريري أرضا له بسبب الأوضاع الصعبة في محافظتي كربلاء والبصرة.

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