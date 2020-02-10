الجبوري: لن نسمح لعلاوي بالالتفاف على

2020/02/10 | 17:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهدد القيادي في تحالف القوى، أحمد عبد الله الجبوري، اليوم الاثنين، بأن الكتل السياسية لن تسمح لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة من دون منحها ما أسماه بـ"حقوقها"، معتبراً أن ذلك سيعجل بـ"إفشال" حكومته.وقال الجبوري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "محاولات علاوي الالتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين باختيار أشخاص كفوءين لإدارة الحكومة، وكذلك الالتفاف على حقوق ومسؤوليات شركاء العملية السياسية، سيعجل بإفشال خطوات تشكيل حكومته وليس العكس".وأضاف أن "المكلف محمد علاوي اختار الطريق والتوقيت الخطأ في محاولة لتفصيل حكومة على مقاسات جدلية، وكأنه يصم أذانه عن مطالب الشارع المنتفض منذ أشهر، أو أنه يتوهم قدرته على تغييب دور بعض الكتل السياسية في ربع الساعة الأخير من التوقيتات الدستورية".وختم الجبوري بالقول "إذا كانت مهمة حكومة علاوي تقتصر على اجراء الانتخابات المبكرة فمن الأجدر الإبقاء على حكومة عبد المهدي لادارة هذه المهمة، مع التذكير بأن الكتل السياسية تراقب وتحسب تحركات علاوي ولن تقبل بشروط الأمر الواقع تحت أي مسمى".

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