محافظ المثنى يعلن قرب استئناف العمل بمشروع المستشفى الألماني في السماوة

2020/02/10 | 17:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الاثنين، ان الفترة المقبلة ستشهد استئناف العمل في مشروع المستشفى الألماني سعة (٤٠٠ سرير) بالسماوة.

وذكر جودة في بيان تلقته "الغد برس"، بعد لقائه الوكيل الإداري لوزير الصحة، هاني العقابي، ان "الشركة المنفذة لمشروع المستشفى الألماني تعهدت باستئناف العمل في المشروع خلال الأسابيع المقبلة".

وبين المحافظ، أن "المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والمهمة وسيساهم في تطوير الواقع الصحي بالمحافظة".

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