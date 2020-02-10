خبير قانوني: يحدد خيارات علاوي بتشكيل الكابينة الوزارية

2020/02/10 | 17:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الخيارات المتاحة في أمام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، بتشكيل الحكومة، وما سيحصل قانونياً في حال أخفق في مهمته.

وقال التميمي، في منشور له على فيسبوك، إن "أمام محمد علاوي ٣٠ يوماً من تاريخ التكليف الذي كلفه به رئيس الجمهورية برهم صالح لتشكيل الكابينة الوزارية على ان يصوت له البر لمان على ما لا يقل عن نصف الكابينة الوزارية زائد واحد من عدد الوزارات الكلي وايضا يمنحه الثقة على برنامجه الوزاري بالتصويت بالأغلبية المطلقة".

وتابع "اذا لم يصوت البرلمان على كل ذلك يعتبر مخفقا ويكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديداً وفق الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة ٧٦ من الدستور".

وأضاف إن "رئيس الوزراء المكلف حر غير مقيد في اختيار الوزراء بالشروط العامة والتي منها الشهادة الجامعية والعمر وان يكون وغير محكوم".

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