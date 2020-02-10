دواجن المدائن.. مشروع استثماري لدعم الثروة الحيوانية

2020/02/10 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ين أشجار النخيل المنتشرة حول مدينة المدائن جنوبي بغداد، وجد المواطن المكنى (حجي سلام) ضالته في إنشاء مشروع استثماري في مجال الدواجن وبيض المائدة

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