مسؤول أميركي للحرة: لا قرار بشأن تمديد السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران

2020/02/10 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"قناة الحرة" الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن تمديد السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران.





وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين عراقيين قولهما إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الإعفاء الذي يسمح للعراق باستيراد إمدادات الطاقة الإيرانية بما فيها الغاز.

وقال أحد المسؤولين إن الموافقة على التمديد تمت لأن العراق أظهر أنه يتخذ خطوات تقربه من الاكتفاء الذاتي لحاجياته من الطاقة، وأقل اعتمادا على إيران التي تستهدف بعقوبات صارمة أميركية على مختلف قطاعاتها بما فيها الطاقة.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران.

وتدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وعملت واشنطن على تجديد الإعفاءات للعراق لفترات تتراوح بين 90 و120 يوما.





وأدى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران.

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