محمد السعدنى - إن السفينة لا تجرى على اليبس

2020/02/10 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدنى ترجو النجَاة وَلم تسلك مسالكها ...إِن السَّفِينَة لَا تجْرِي على اليبس -أبو العتاهية –مشي الفتى أربعين يوماً حتى وصل إلى قصر جميل علي قمة جبل فيه يسكن الحكيم الذي يسعى إليه.وجد في قصر الحكيم جمعاً كبيرا من الناس.انتظر الشاب حتى جاء دوره.أنصت الحكيم بانتباه إلى الشاب وهو يطلب أن يصاحبه ليتعلم منه حكمة الحياة فى مقابل أن يساعده فى القيام بأعباء القصر الكبير.تذرع الحكيم بأن الوقت......

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