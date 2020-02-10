مقتل خمسة جنود أتراك في ادلب

2020/02/10 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل خمسة جنود أتراك في استهداف الجيش السوري مطار تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.ونقلت تنسيقيات المجموعات الارهابية المسلحة ان القصف الصاروخي الذي نفذه الجيش السوري استهدف المطار الذي تسيطر عليه الجماعات الارهابية المسلحة منذ عدة سنوات، مشيرة الى ان الطيران المروحي التركي يجلي الجنود الاتراك المصابين من […]

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