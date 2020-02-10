2020/02/10 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إيطالي، يوم الإثنين، أن يوفنتوس قد يقيل ماوريسيو ساري، من منصبه كمدير فني للبيانكونيري، على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وسقط يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة (1-2)، السبت الماضي، وهي ثالث هزيمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.

ويواجه اليوفي، خطر خسارة لقب الكالتشيو بعد الفوز به طوال السنوات الثمانية الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة حاليًا مع إنتر ميلان ولاتسيو.

ووفقًا لصحيفة "لاريبوبليكا"، فإن هناك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق لليوفي.

وأشارت إلى أن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، غير مقتنع تمامًا بماوريسيو ساري.

وارتبط أليغري بتولي المهمة الفنية للعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يفكر في إقالة ساري واعادة سلفه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يفكر في إقالة ساري واعادة سلفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).