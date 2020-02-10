مقرب من الصدر: ’’المجرمون’’ في مكافحة الدوام تمادوا بعصيان المرجعية,, يجب مكافحتهم دون تدخل التيار

2020/02/10 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

دعت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القوات الأمنية...





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