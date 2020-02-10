2020/02/10 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدر محافظ واسط عادل حمزة الزركاني، الاثنين، امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة: محافظ واسط يصدر امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’استجابة’’ لمطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - واسط
أصدر محافظ واسط عادل حمزة الزركاني، الاثنين، امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة: محافظ واسط يصدر امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’استجابة’’ لمطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: محافظ واسط يصدر امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’استجابة’’ لمطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).