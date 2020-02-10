بالوثيقة: محافظ واسط يصدر امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’استجابة’’ لمطالب المتظاهرين

2020/02/10 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

أصدر محافظ واسط عادل حمزة الزركاني، الاثنين، امرا بتعيين 4 مدراء في بلدية المحافظة ’’...





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