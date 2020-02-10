صالح العراقي: الاختلاط بين الجنسين في التظاهرات

2020/02/10 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التييار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاختلاط بين الجنسين في التظاهرات بـ"المعصية واللهو واللعب"، متهماً المتظاهرين والمتظاهرات بأنهم يقصدون "التمرد" على الدين والاعراف الاجتماعية السائدة.

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