بالصور.. متظاهرو البصرة يتوافدون على ساحة الاعتصام رغم موجة البرد

2020/02/10 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد الالاف من متظاهري محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على ساحة الاعتصام الرئيسية، رغم موجة البرد التي تضرب البلاد، للتأكيد على استمرارهم بالاعتصام حتى تحقيق المطالب.وقال مراسل "كلكامش برس" ان الالاف من متظاهري المحافظة توافدوا ولا زالوا مستمرين بالتوافد على ساحة البحرية وسط مدينة البصرة، على الرغم من موجة البرد القارص التي تضرب البلاد.

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