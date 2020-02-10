الصدر غاضب من “جهاز مكافحة الدوام” وتوجيهات لـ”التيار الصدري وملحقاته”

2020/02/10 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غضبه من ما يعرف بـ”جهاز مكافحة الدوام”، عبر صفحة صالح العراقي بينما وصفهم بالمجرمين مطالبا بـ”مكافحتهم”، لكن دون تدخل التيار الصدري، وذلك على خلفية ما جرى من احداث في محافظة ذي قار، سقط خلالها قتيل من المتظاهرين واصيب اخرون برصاص حي بالقرب من احدى الجامعات في […]

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