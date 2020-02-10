الدفاع الجوي الايراني: لسنا بحاجة للاجانب في صناعات الدفاع الصاروخي

2020/02/10 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد الركن علي رضا صباحي فرد بان ايران لا حاجة لها اطلاقا للاجانب في مجالات الصيانة والتخصصات المختلفة المعقدة كصناعات الدفاع الصاروخي.وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين اشار العميد الركن صباحي فرد، الى المنجزات المتحققة في مختلف المجالات الدفاعية وقال، اليوم وببركة الثورة […]

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